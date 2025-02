Maggioranza, dopo il vertice voluto dal sindaco capigruppo impegnati nel dialogo interno

Gela. Un dialogo ancora maggiore tra le forze che in consiglio comunale stanno nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Mentre l’attenzione prevalente è sugli atti amministrativi e sul bilancio stabilmente riequilibrato, gli alleati del primo cittadino iniziano a concretizzare quello che è stato ripetuto anche durante la riunione di coalizione di inizio settimana. Il sindaco, senza troppi eufemismi, ha ribadito l’esigenza di avere una maggioranza, consiliare e non, che sia unita sui temi e sugli obiettivi da raggiungere, ancor di più in tempi di dissesto del municipio. I capigruppo di Pd, Movimento cinquestelle e “Una Buona Idea” hanno già avuto le prime interlocuzioni, successiva al vertice dell’alleanza. Anche in questo caso, è emersa la volontà di confrontarsi e dialogare in modo costante, “indipendentemente da eventuali esigenze di aula”. Il dem Gaetano Orlando, il pentastellato Francesco Castellana e il civico Giovanni Giudice, già agli esordi della nuova assise civica, lo scorso anno, avevano inaugurato incontri e valutazioni preliminari, così da avere una linea sempre condivisa su temi e atti da portare in aula.