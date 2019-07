“Maggioranza antidemocratica? Demagogia e populismo”, Morselli: “Abbiamo città da amministrare”

Gela. “Chi vuole fare demagogia e populismo, se ne assuma le responsabilità. Maggioranza antidemocratica? Non mi risulta”. Il capogruppo di “Un’Alra Gela” Giuseppe Morselli allontana le ombre politiche arrivate dal drappello d’opposizione, che dopo la seduta monotematica dell’assise civica sulla situazione finanziaria dell’ente ha alzato le barricate contro un blocco di maggioranza, quello fedele al sindaco Lucio Greco, che ritengono impegnato solo a metterli all’angolo. “Le attività nelle commissioni, con esponenti di maggioranza e opposizione – dice Morselli – procedono regolarmente e nella massima collaborazione. La seduta monotematica? Rimango del parere che sia stata inutile. Quelle osservazioni si potevano porre all’amministrazione comunale e ai dirigenti sotto altre forme, senza impegnare un’intera seduta dell’assise civica. Come si fa a tenere una seduta, su un quesito così ampio come la situazione finanziaria dell’ente? Su cosa dovevamo dibattere?”. Per Morselli, la maggioranza non vuole marginalizzare il drappello d’opposizione, numericamente inferiore. “L’atto d’indirizzo lo abbiamo bocciato perché conteneva indicazioni che non c’entravano nulla con la seduta”, aggiunge.