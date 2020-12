Maggioranza e tensioni, confronto di fine anno tra Greco e i consiglieri alleati

Gela. Prima del breve sciogliete le righe di fine anno, il sindaco Lucio Greco e i suoi assessori hanno chiuso diversi atti di giunta, in una giornata che è stata decisamente piena a Palazzo di Città. Domattina, l’assise civica, sempre in remoto, si riunisce per l’approvazione degli ultimi (per quest’anno) debiti fuori bilancio, mentre non ci sarà il piano economico finanziario sul servizio rifiuti. Greco, probabilmente spinto anche da quanto accaduto in maggioranza con la vicenda del consigliere Romina Morselli, ne ha approfittato per avere un incontro allargato. Pare ci fossero diversi consiglieri dell’alleanza che lo sostiene. Si è discusso di vari temi, compreso il Pef sui rifiuti che appunto non passerà dall’assise civica. Alla chiamata pare non abbiano risposto tutti i consiglieri, alcuni impossibilitati anche per impegni personali. Il caso Morselli ha fatto nuovamente emergere una tendenza a spaccarsi. Diversi pro-Greco non se la sono sentiti di appoggiare il documento a sostegno del vicepresidente della commissione bilancio, multata per abbandono di rifiuti.