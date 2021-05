“Maggioranza schizofrenica”, Pellegrino a Morselli: “Difendono lo zero assoluto”

Gela. “Una maggioranza schizofrenica”, così la definisce il consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, che ieri aveva già parlato di un sindaco impegnato a gestire la sua poltrona politica piuttosto che a concentrarsi sull’emergenza in città. Pellegrino risponde così al capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, che su questa testata ha attaccato “l’opposizione blaterante e senza contenuti”. “Una risposta schizofrenica perchè, chi risponde a nome di una maggioranza che deve, quasi per contratto, difendere l’indifendibile, non solo mente ma ha pure l’ardire di pensare che io dimentichi. Io non dimentico – dice Pellegrino – non dimentico le innumerevoli volte che l’opposizione ha proposto soluzioni di mediazione e ha abbassato i toni, specie nel periodo pandemico, salvo accorgersi che nella modalità Greco non c’è spazio per proposte dell’opposizione. Non dimentico le occasioni nelle quali, io per primo, ho partecipato a tavoli tecnici per gestire l’emergenza, salvo poi accorgermi che poco dopo le iniziative assunte da questa amministrazione sconfessavano quanto detto a quegli stessi tavoli tecnici. A leggere la risposta, data più per contratto che non per vero sentire, parrebbe la risposta di una maggioranza in difficoltà perché toccata nel suo punto debole. Questo lo capisco”.