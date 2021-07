“Maggioranza seria”, Greco dopo voto: “Città sporca lavoriamo per alternativa a Tekra”

Greco, anche dopo il consiglio urgente di ieri sera, ammette che la città non è affatto pulita, ma non ci saranno servizi aggiuntivi. “Per questo motivo – spiega ancora Greco – non abbiamo mai autorizzato servizi aggiuntivi e stiamo continuando a lavorare affinché la società Tekra, che ha più volte pubblicamente espresso la sua volontà di chiudere con la città, possa andar via già dopo l’estate. Sappiamo che la città non è pulita a dovere, ma ci stiamo muovendo su due binari. Da un lato, telecamere e sanzioni agli incivili che continuano a sporcare senza alcun rispetto per nessuno di noi; dall’altro, cercando un’alternativa a Tekra, che raramente ha rispettato il contratto che la lega alla città. Ci tengo a ringraziare personalmente i consiglieri comunali che, con alto senso di responsabilità, sono rimasti in aula fino a tarda notte per esitare favorevolmente gli atti, ed esprimo profonda soddisfazione per il fatto di poter contare su una maggioranza seria, che non fa mancare il proprio appoggio nei momenti cruciali. Ciò mi rende fiducioso per il futuro e per i problemi che saremo chiamati ad affrontare per il bene della città”. La presenza in aula dell’opposizione, fino alla fine, è stata comunque importante, nonostante il no agli atti. E’ stato infatti garantito il numero legale. L’approvaizone degli atti di ieri sera ha consentito di mantenere trasferimenti per l’emergenza Covid, fino a due milioni di euro.