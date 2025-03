Maggioranza vara tutte le variazioni di bilancio: “Siamo con la città, grave assenza opposizione”

Il sì convinto pure per i fondi, da oltre duecentomila euro, per interventi di manutenzione alla viabilità stradale e per l’illuminazione pubblica dell’area industriale, come indicato dall’assessore Franzone. “È una seduta per noi fondamentale – ha riferito il consigliere Sincero – siamo responsabili verso la città. È un interesse collettivo. L’assenza di una parte del consiglio comunale è un grave errore. Non permette il confronto su temi che riguardano tutta la nostra città”. Dem e pentastellati hanno ribadito che il consiglio comunale “dimostra senso di responsabilità verso la città”. “Questa maggioranza ha dimostrato vero senso di appartenenza alla città – ha detto il dem Fava – c’è un senso di amore verso la città. Questa è la politica vera. Non ci interessa la melina o la tattica”.