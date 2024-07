Maggioranza, vertice con segretari e capigruppo: presidenza e non solo, si cerca l’intesa

Gela. Contatti e interlocuzioni, informali, non mancano pure in questo fine settimana. La maggioranza a tre colori del sindaco Terenziano Di Stefano sta cercando di mettere tutti i tasselli al posto giusto, prima di presentarsi, venerdì prossimo, alla prima seduta del civico consesso. L’obiettivo da raggiungere, una sorta di iniziale messaggio di presenza politica, è la presidenza del consiglio. Il sindaco e i suoi vorrebbero un accordo blindato che preservi da eventuali sorprese o sortite dell’ultimo momento. Lunedì pomeriggio è previsto un vertice ufficiale. Il sindaco, i segretari e i capigruppo, si ritroveranno per tirare le somme. Di Stefano è certo che non ci saranno problemi e che possa passare lo stesso modello che ha condotto all’individuazione degli attuali assessori. In quel caso, non ci furono “traumi” di nessun tipo. La presidenza del consiglio comunale è un traguardo che i distefaniani vorrebbero tagliare con esito finale favorevole alle loro bandiere. Il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola, a sua volta, ha fatto intendere che un accordo generale si può raggiungere, salvaguardando la stabilità politica di una maggioranza appena costituita ma che conta su numeri importanti e su un perimetro non affatto frastagliato. “Per ora, non ci sono ipotesi”, ha precisato il grillino. In questi giorni, più volte è stata richiamata l’opzione che la coalizione del sindaco possa convergere sull’avvocato Paola Giudice, rieletta in consiglio nella lista pentastellata.