“Maggioranza vuole coprire truffa elettorale”, Alabiso: “Parole Greco gravissime Pd e Fi prendano distanze”

Gela. “Ormai hanno avviato una campagna mediatica contro Giuseppe Spata. La maggioranza parla di litigiosità e di toni che vanno oltre la politica, solo per coprire una situazione che per noi è gravissima. Riteniamo che ci sia stata una truffa elettorale”. Il consigliere comunale leghista Emanuele Alabiso è tra quelli in prima linea nel sostenere il compagno di partito e il ricorso al Tar. “Cos’è per loro la politica? Violare le regole? – continua – pensiamo che ci siano state delle irregolarità e per questo motivo è stato presentato un ricorso. Non credo affatto che si possa parlare di inopportunità politica”. Alabiso punta dritto a Greco e ai pilastri della sua alleanza “arcobaleno”. “Quando il sindaco dice che si sarebbe aspettato che Spata venisse isolato, dopo l’esposto presentato in procura – spiega – fa un’affermazione gravissima. Invito Pd e Forza Italia a prenderne le distanze. Chi denuncia possibili irregolarità va isolato? Ci accusano di attaccamento alle poltrone, ma se non sbaglio il Pd locale, con poche eccezioni, ha governato ininterrottamente per oltre vent’anni. Pensino a garantire l’ordinaria amministrazione, che è del tutto carente”.