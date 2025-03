Maggioranza vuole unità, nuovo incontro: Di Stefano attende l’ufficialità della candidatura

Gela. La prossima settimana si aprirà con il vertice interno alla maggioranza consiliare del sindaco Di Stefano, che era stato programmato già per gli scorsi giorni, slittato a seguito degli impegni all’assise civiva. I gruppi di Pd, M5s e “Una Buona Idea”, infatti, vogliono intensificare ancora di più l’interscambio e prepararsi a scadenze essenziali nel percorso amministrativo, con in testa quella per il bilancio stabilmente riequilibrato. Non sembrano esserci troppe fibrillazioni, nonostante le vicende legate all’ingresso in giunta dell’assessore Morselli, in quota pentastellata, non visto di buon occhio, almeno quanto a tempistica, proprio dai dem che a breve dovrebbero mettere il sigillo sulla vicesindacatura dell’assessore Fava, che è destinato a lasciare il consiglio comunale, qualora passasse all’Ars la norma sul consigliere supplente, che ha comunque buone possibilità di vedere la luce. All’altro dem in giunta, Peppe Di Cristina, andranno deleghe ulteriori, tra tutte l’istruzione e quella per l’infinita querelle del porto rifugio. Avere gruppi consiliari che si muovono all’unisono è una condizione che la coalizione del sindaco persegue con costanza. Se l’accento viene mantenuto intorno al capitolo prettamente politico, con risvolti di governance del territorio, allora è evidente che proprio dalla prossima settimana si potrebbe accelerare per ufficializzare la candidatura del sindaco Di Stefano alla presidenza della Provincia. Le elezioni di secondo livello, salvo sorprese istituzionali, sono quasi alle porte. La coalizione del “modello Gela”, che ha cercato di testarsi la scorsa settimana durante gli stati generali di progressisti e civici, sarà guidata dal primo cittadino gelese. “Sto attendendo un paio di giorni per le ultime cose – precisa Di Stefano – e la prossima settimana si vedrà di ufficializzare la candidatura”.