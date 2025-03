“Maggiore attenzione per i quartieri”, Vaccaro: “Amministrazione dia risposte ai cittadini”

Gela. Molta più attenzione al verde pubblico e alla viabilità, nei quartieri. Ancora una volta è un cittadino, Francesco Vaccaro, a lamentare non poche mancanze in diverse aree urbane. In più occasioni, ha segnalato l’abbandono del verde pubblico nella zona di Giardinelli e nei pressi della stazione ferroviaria. “Ancora niente è stato fatto per piazza Setti Carraro e per la rotatoria stradale”, sottolinea. Anche la sicurezza viaria viene presa in esame, nei quartieri. Dalle strisce pedonali e fino alla messa in sicurezza delle principali arterie, secondo Vaccaro, che si rivolge al sindaco e alla sua amministrazione, poco è stato fatto, almeno fino a oggi. I cantieri sono partiti, soprattutto per il programma “Qualità abitare”.