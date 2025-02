“Magistratura oggetto di attacchi strumentali”, dem: “In città lancia sempre segnali importanti”

Gela. Supporto a una magistratura che per il Pd in questa fase è sotto attacco ma che riesce a intervenire sul territorio, come dimostra l’odierno blitz “H24 store”. “In una situazione di organico limitato che abbiamo già denunciato anche a livello nazionale e spesso sotto pressione a causa di attacchi strumentali, riceviamo un segnale evidente di lavoro che non possiamo che apprezzare. La procura ci invia anche un monito che non possiamo ignorare, oltre alla repressione è necessaria una grande azione di prevenzione che, in primo luogo, la politica deve fare propria”, spiegano i dem del gruppo locale.