MALAGÒ CONTENTI PER I 60 MILIONI AGGIUNTIVI ALLO SPORT

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti della notizia dei 60 milioni di euro supplementari per il mondo dello sport. Vuol dire che nel 2018 le attività sportive promosse da Coni e Coni Servizi sono andate molto bene”. Lo ha detto il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò commentando, al termine della Giunta nazionale, la notizia dei 60 milioni di euro in più per le federazioni sportive annunciata dal sottosegretario Giorgetti a Rocco Sabelli, presidente di Sport e Salute. “È un’ottima notizia per tutto il sistema sportivo, sono particolarmente felice – ha aggiunto Malagò – Tra le cose positive della nuova legge, io segnalai subito il combinato disposto del finanziamento automatico con la possibilità di aumentare le risorse in caso di buona resa delle attività sportive”. Per quanto riguarda il dialogo tra Coni e “Sport e Salute” per la definizione del nuovo contratto di servizio, Malagò ha confessato di aver “apprezzato le parole di Sabelli, il dialogo è lineare e tra amici”, ma al contempo si è detto “sorpreso” per la riunione convocata il 31 luglio dal presidente di “Sport e Salute” con le Federazioni sportive: “Non lo sapevo, ne parlerò con lui e Giorgetti – ha spiegato il presidente del Coni – Perché se tutto va bene nel nostro dialogo, la riunione del 31 luglio diventa una ripetizione”.

(ITALPRESS).