Malattie infettive chiude per manutenzione, Franzone avverte: “Niente tagli”

Questa mattina il direttore sanitario del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”, il palermitano Luciano Fiorella, avrebbe definito l’iter dell’intervento di restauro e ammodernamento del reparto di Malattie infettive. Lo stesso avrebbe inviato una comunicazione anche al sindaco Lucio Greco. Dalle prime indiscrezioni di corsia nessun paziente Covid ricoverato presso la struttura di via Palazzi dovrebbe essere trasferito in altri presidi del territorio. A garantire l’assistenza in città, oltre ai 18 posti letto disponibili in Medicina, è il calo dei contagi e la conseguente flessione verso il basso della linea dei pazienti ospedalizzati. Sulla vicenda è intervenuto il comitato “SOS Vittorio Emanuele” presieduto da Filippo Frnzone che non nasconde le sue preoccupazioni di un nuovo eventuale taglio di servizi alla sanità gelese. “Ci giungono notizie fondate e non semplici indiscrezioni o voci di corridoio – accusa Franzone -, che l’Asp Cl 2 si accinga a chiudere il reparto di Malattie Infettive di via Palazzi, spostando il personale in altri reparti. Se tale intenzione dovesse essere confermata, si tratterebbe delle ennesimo tentativo di scippo nei confronti della comunità gelese”. Il comitato “SOS Vittorio Emanuele” invoca un intervento della politica e avverte: “La misura è colma, da tempo. Ci sono tutte le condizioni affinché sindaco, deputazione regionale e nazionale, chiedano la rimozione e sostituzione di tutto il management dell’Asp di Caltanissetta. Quello che ha subito la sanità locale – aggiunge – non ha eguali. Resta beninteso – conclude Franzone – che su Malattie Infettive, il comitato darà battaglia per non permettere nessuna chiusura o ridimensionamento”.