Malformazioni, “possono esserci cause alternative all’industria”: no a ricorsi famiglie

Gela. “Non può ritenersi che l’inquinamento ambientale dovuto alle attività del polo petrolchimico sia un fattore di rischio per le malformazioni congenite: dagli studi condotti a Gela non si ricava una frequenza maggiore di malformazioni rispetto alle popolazioni non sottoposte a tale rischio”. Il giudice civile del tribunale ha respinto le richieste risarcitorie avanzate dai legali dei familiari di almeno nove minori e di tre giovani, tutti affetti da gravi malformazioni. Il magistrato ha depositato le motivazioni. Circa quaranta pagine, nelle quali si fa una disamina, anche scientifica, dei singoli casi, senza però arrivare alla conclusione che le malformazioni siano da collegare direttamente all’inquinamento industriale di matrici, come l’acqua e il suolo. L’azione in giudizio è stata avanzata, nell’interesse delle famiglie, dai legali Giuseppe Fontanella e Luigi Fontanella, che con una vasta documentazione, scientifica e medica, hanno perorato la causa dei minori malformati, citando le società del gruppo Eni, ovvero Raffineria di Gela e Syndial. In base alle richieste avanzate, secondo i legali che hanno richiamato le conclusioni di perizie tecniche svolte anche su incarico della procura, sarebbe certa la correlazione tra queste gravi patologie e l’attività svolta nei decenni dall’industria pesante. Nel procedimento è intervenuto anche il pubblico ministero. Le conclusioni assunte dal giudice hanno invece escluso la correlazione tra le attività della multinazionale e i casi finiti alla sua attenzione. “Non si intende negare che il petrolchimico costituisca, come anche acclarato dalla consulenza tecnica nella parte che ha studiato gli impianti dello stabilimento, la maggiore fonte di pressione ambientale dell’area di Gela – si legge nella sentenza – e soprattutto la centrale termoelettrica, per quanto riguarda le emissioni atmosferiche. Si deve però rilevare che è possibile mettere in relazione le emissioni del polo industriale con le patologie sofferte dagli attori, solo se si escludono tutti gli altri fattori di rischio”. Da quello che emerge, quindi, secondo il giudice non è da escludere che il territorio locale possa risentire delle conseguenze di altre fonti di contaminazione, diverse da quella industriale. Al magistrato sono stati sottoposti molti casi, con giovanissimi affetti da malformazioni come la sindattilia, le schisi orali, quelle cardiache e del tubo neurale. Nelle motivazioni viene richiamato il piano di risanamento del Sito di interesse nazionale, attraverso lo studio conoscitivo dello stato dell’ambiente. Nella sentenza si ribadisce che “le fonti causali più significative di inquinamento vengono considerate gli insediamenti industriali, e in particolare il polo petrochimico; si precisa tuttavia – scrive ancora il giudice – “benché le principali fonti causali siano costituite dalle attività produttive del polo petrolchimico, i fenomeni di degrado rilevabili non sono tutti determinati da tali sorgenti puntuali, ma ad essi contribuiscono, in alcuni casi in modo determinante, anche altre tipologie di sorgenti di inquinamento”. In tale piano le principali problematiche ambientali vengono individuate, per quanto riguarda l’alterazione dello stato di qualità dell’aria, nella presenza del polo industriale ritenuto indubbiamente il fattore determinante per il degrado della qualità dell’aria, anche se si specifica che nell’abitato di Gela non sono stati evidenziati significativi superamenti dei valori limite normativi. Per l’inquinamento delle acque e la qualità delle falde si ritiene di non potere escludere fenomeni di inquinamento di tipo localizzato, soprattutto in corrispondenza delle aree abitate, dei terreni sottoposti a fertilizzazione e degli allevamenti zootecnici e si riscontra una contaminazione di origine organica dei corsi d’acqua superficiali.