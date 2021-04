Malluzzo: “Ora ci sono condizioni per Dad, commissione dovrebbe sapere che decide Asp”

Gela. “Ho massimo rispetto per il lavoro della commissione consiliare sanità. Però, i consiglieri sbagliano in un particolare. Non considerano che la nuova normativa attribuisce ad Asp la decisione sulla chiusura delle scuole e sull’attivazione quindi della Dad”. L’assessore Cristian Malluzzo, che lunedì è stato sentito dalla commissione presieduta da Rosario Trainito, non condivide le critiche. Da giorni, dalla commissione chiedono l’attivazione della Dad e la chiusura delle scuole, in una fase di netto incremento del contagio da Covid in città. I consiglieri hanno spiegato che lunedì l’assessore aveva escluso che ce ne fossero le condizioni, mentre nelle ultime ore si è espresso per lo stop delle lezioni in presenza. “Non ho modificato la mia posizione né devo fare pace con me stesso – dice – semplicemente, sono stato sentito in commissione lunedì pomeriggio, quando erano disponibili dati Asp per il periodo dal 9 al 15 aprile. Ho proprio dato lettura alla nota trasmessami da Asp. Quei numeri non erano tali da giustificare un’eventuale richiesta di blocco delle lezioni in presenza. Oggi, invece, considerando i dati dello scorso fine settimana, ma anche di lunedì e martedì, la situazione è del tutto diversa e ci sono condizioni preoccupanti. I dati sono in continua evoluzione. Ma in ogni caso, il sindaco e l’amministrazione comunale possono solo richiedere l’attivazione della zona rossa o del blocco delle lezioni in presenza. Poi, la decisione spetta ad Asp che riferisce anche alla Regione. Con l’attivazione della zona rossa, la Dad scatta in automatico. Soprattutto chi è istituzione, deve essere molto attento nello studio delle norme. La responsabilità non è né dell’amministrazione comunale né dei dirigenti scolastici, che anzi stanno facendo un grande lavoro, in una situazione di costante emergenza”.