Maltempo e allagamenti a Palermo, frana a Partanna Mondello

PALERMO (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo nella Sicilia Occidentale. A Palermo e in provincia si è abbattuto un violento temporale. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Allagamenti si registrano in diverse parti della città, in particolare in via Ernesto Basile, in via Parlavecchio e in via Ugo La Malfa, in alcuni tratti di viale Regione siciliana, ma anche allo Zen e nella borgata marinara di Mondello. Un incidente si è verificato in via Ficarazelli, dove un tombino è stato sbalzato da un fiume d’acqua. Allagamenti anche lungo la strada statale 113 tra Acqua dei Corsari e il comune di Ficarazzi. Allagati anche diversi tratti dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. La borgata marinara di Mondello è stata maggiormente interessata dal maltempo. In particolare a Partanna Mondello le strade si sono trasformate in fiume di acqua e fango, che hanno invaso alcune abitazioni. Una frana si è verificata in via Grotte dove i Vigili del Fuoco sono impegnati per liberare le strade e cercare di soccorrere i residenti intrappolati nelle proprie auto. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani. Lo rende noto il Comune di Palermo, sottolineando in una nota che anche per la giornata di domani è previsto sul capoluogo siciliano un livello di allerta gialla.(ITALPRESS).