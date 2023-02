Gela. Il maltempo continua a sferzare la città. Pioggia e forte vento, nella notte, hanno causato crolli e cedimenti. In via Butera, a ridosso del cimitero monumentale, un muretto è crollato finendo sopra un’auto in sosta. In tribunale, sono finiti pezzi di tettoie trascinati via dal vento. Si registrano interventi in diverse zone della città e in periferia. Sulla Gela-Catania, ci sarebbero stati tralicci finiti in strada.