Maltempo, via Venezia allagata: Licata, “dovuto anche al mancato spazzamento delle strade”

Gela. La forte pioggia, concentrata tra martedì e mercoledì, ha messo ancora in evidenza i grossi limiti che ha la città quando viene investita dal maltempo. A farne le spese come al solito le zone della periferia nord che si allagano dopo appena pochi minuti di pioggia battente. Ma disagi e problemi si sono registrati anche in altre zone, soprattutto quelle dove sono stati effettuati scavi di cantiere. In molti casi l’asfalto ha ceduto aprendo vere e proprie voragini, causate il più delle volte da lavori malfatti. Tra i problemi endemici c’è sicuramente quello di via Venezia, l’importante arteria stradale per diversi motivi, a cominciare dal malfunzionamento del collettore fognario, non regge la pioggia e finisce per allagarsi con i conseguenti disagi per gli automobilisti e i commercianti della zona.