Maltrattamenti all’ex moglie, funzionario pubblico a processo: violenze denunciate

Gela. Violenze e maltrattamenti ai danni dell’ex moglie, anche in presenza dei figli minorenni. Il gup del tribunale ha disposto il rinvio a giudizio per un cinquantunenne. Si tratta di un funzionario pubblico che avrebbe preso di mira l’ex consorte, un medico che lavora in città. La donna, dopo quanto accaduto, ha segnalato i fatti alle forze dell’ordine. Ha deciso di costituirsi parte civile, anche nell’interesse dei figli. E’ rappresentata dall’avvocato Francesco Cottone. Il legale ha sostenuto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Mario Calabrese, che ritiene provati i fatti contestati al cinquantunenne. L’imputato, attualmente in servizio in un ente pubblico di un’altra provincia, dovrà rispondere alle accuse, davanti ai giudici del tribunale, con l’avvio del dibattimento. La difesa, sostenuta dall’avvocato Pietro Maravigna, si è opposta alla richiesta di rinvio a giudizio, mettendo in dubbio le accuse mosse dalla procura, sulla scorta di quanto denunciato dall’ex moglie.