Maltrattamenti e estorsione, in appello arriva l’assoluzione per un quarantasettenne

L’assoluzione, come chiesto dalla difesa, è stata indicata, con la formula “perché il fatto non sussiste”, per i restanti capi di accusa. Ascia, per questi addebiti, era stato arrestato in flagranza. Da alcune settimane, come abbiamo riportato, ha fatto perdere le tracce. Si era da poco trasferito in Germania, per ragioni di lavoro, ma di lui non si sa nulla.