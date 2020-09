Manca accordo politico su nuovo commissario Ato, niente nomina: assemblea vota rinvio

Gela. Si allungano i tempi per arrivare al nome del nuovo commissario liquidatore dell’Ato rifiuti. L’assemblea di oggi ha deciso per prendere dell’altro tempo. L’accordo politico non c’è. Il sindaco Lucio Greco rimane sulle proprie posizioni e si è opposto al rinvio. Sostiene la nomina dell’attuale commissario dell’Ipab “Aldisio” Giuseppe Lucisano. La soluzione alternativa proposta inizialmente dal sindaco di Riesi Salvatore Chiantia, ma pare appoggiata da altri soci, chiama in causa il commercialista gelese Salvatore Sauna. Le polemiche, pesanti, non sono mancate negli ultimi giorni. Passi indietro, per ora, non ne fa nessuno. Formalmente, le dimissioni dell’attuale commissario, l’avvocato Giuseppe Panebianco, non sono state ancora accettate dall’assemblea e lo stesso vale per quelle del responsabile tecnico dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, l’ingegnere Sergio Montagnino. A questo punto, anche se la normativa è tutta da valutare, entrambi dovrebbero rimanere in carica, almeno fino alla prossima assemblea, che potrebbe essere fissata per i primi giorni di ottobre.