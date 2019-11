Manca ancora proroga Via su base gas Eni, confronto sindacati: possibile mobilitazione

Gela. Ieri, si sono riuniti intorno allo stesso tavolo. Senza risposte sulla proroga Via per la base gas di Eni, i segretari provinciali delle sigle sindacali di Filctem, Femca e Uiltec sembrano intenzionati a lanciare la mobilitazione. Da mesi, ormai, si attende che il Ministero dell’ambiente rilasci il decreto che autorizza la proroga della Valutazione di impatto ambientale. E’ il passaggio necessario per avviare i cantieri dell’investimento finanziariamente più importante inserito nel protocollo di intesa di cinque anni fa. Ad oggi, però, non ci sono indicazioni che giungano dalle stanze romane del ministro Sergio Costa. In municipio, è stato aperto un tavolo permanente, ma neanche il sindaco Lucio Greco, fino ad ora, è riuscito a strappare risposte certe. “Ci siamo confrontati – dice il segretario provinciale Femca Cisl Francesco Emiliani – e non escludiamo nessuna soluzione, neanche la protesta”. Pare che una decisione potrebbe essere ufficializzata nel corso della settimana. Sicuramente, i sindacati non sembrano più intenzionati ad attendere.