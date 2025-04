“Manca il rischio attuale di infiltrazioni mafiose”, revocata interdittiva ad azienda in Lombardia

Per i giudici del Tar, “l’istruttoria compiuta dalla Prefettura di Varese non fa emergere indizi nuovi sul ruolo ricoperto dai soggetti controindicati o sull’attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione. Non si evince quindi quale sia la ragione per cui la Prefettura di Varese abbia ritenuto nel 2022 che gli indizi sintomatici atipici del pericolo di infiltrazione, che nel 2019 avevano condotto la Prefettura di Milano ad escludere l’interdittiva, siano ritenuti ora in grado di giustificare, sotto il profilo dell’attualità e concretezza del pericolo, la misura interdittiva adottata. Né ancora il pericolo attuale e concreto può desumersi dagli atti istruttori del 2023 richiamati per relationem. In altre parole, non risulta dimostrato, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, il pericolo attuale di interferenza”.