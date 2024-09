Manca progetto individuale per un paziente con gravi disabilità: “Comune e Asp provvedano”

Gela. La disabilità lo costringe ad una condizione fortemente debilitata, anche in termini intellettivi e di capacità di alimentarsi. Una situazione che il Comune e l’Asp non hanno tenuto nella necessaria considerazione. I giudici del Tar Palermo hanno accolto il ricorso presentato nell’interesse del paziente, avanzato dal legale Alfredo D’Aparo. E’ stata accertata l’illegittimità del “silenzio-rifiuto” rispetto alla redazione del progetto individuale, previsto dalla normativa in materia. Comune e Asp dovranno dare riscontro entro trenta giorni e se ciò non accadesse interverrà un commissario ad acta. Le due istituzioni si sono rimpallate, in parte, la responsabilità. Il legale che rappresenta l’ente comunale ha spiegato che l’inerzia è da addebitare solo ad Asp. I giudici amministrativi hanno riconosciuto il diritto del paziente ad avere il progetto individuale e un trattamento adeguato alle sue condizioni di vita.