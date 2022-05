“Manca pulizia delle spiagge”, associazioni: “Prima di puntare al turismo serve decoro”

Gela. “Prima di parlare di turismo, bisognerebbe rispettare la città e chi ci vive. Manca pulizia. Le spiagge e tutte le aree circostanti sono in pessime condizioni”. Dalle associazioni ambientaliste “Aria nuova” e “Amici della Terra” arriva una segnalazione che conferma le lamentele di tanti avventori della zona del lungomare, che richiedono più manutenzione periodica. “Le spiagge andrebbero pulite sempre, in una città che dovrebbe fare del mare e del litorale due basi fondamentali per lo sviluppo economico e per la salvaguardia ambientale – spiegano i rappresentanti delle associazioni Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato – ma così non è. Chi arriva in città, anche solo per qualche giorno, si trova davanti a situazioni di degrado e trascuratezza, che non fanno onore ai cittadini”. I presidenti delle due associazioni, anche con diversi riscontri fotografici, hanno fatto notare che la vegetazione spontanea, intorno all’area del lungomare e nella zona della bretella stradale Borsellino, è sempre più folta, diventando ricettacolo di insetti e rifiuti.