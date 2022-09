“Manca servizio trasporto disabili per le scuole”, Consulta: “Emendare regolamento”

Gela. Con l’avvio dell’anno scolastico, manca però il servizio di trasporto gratuito per i diversamente abili. La Consulta per le disabilità ha scritto a Palazzo di Città, diffidando anche l’assessorato competente a provvedere da subito. “La legge regionale 68 del 1981 dispone l’obbligo per i Comuni di attivare gratuitamente il servizio di trasporto per le persone con handicap per la frequenza degli asili nidi, della scuola di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno”, si legge in una nota della Consulta, firmata dall’avvocato Livio Aliotta. Il presidente inoltre invita il consiglio comunale ad emendare il nuovo regolamento per il trasporto disabili, che arriverà in aula la prossima settimana. La Consulta ha già espresso netta contrarietà.