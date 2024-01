Manca una firma dal Comune, a rischio le Sezioni Primavera del ‘’Don Bosco’’

Un caso di mala burocrazia che mette a rischio la sopravvivenza delle attività, messe su soprattutto grazie all’impegno dell’istituto scolastico, che tiene in vita una vera e propria oasi in un quartiere difficile come quello di Albani Roccella. Senza quella firma si rischia davvero di perdere tutto.

“Fa specie che per la firma su un documento che, tra l’altro, è identico anno dopo anno possa mettere a rischio l’enorme lavoro portato avanti in questi anni – spiega la Dirigente Scolastica Rosalba Marchisciana – siamo già stati ammessi con riserva ma se il documento non arrivasse al più presto, il rischio reale è quello della sospensione di tutte le attività. Una eventualità non troppo remota che, tra l’altro ci obbligherebbe a restituire anche il finanziamento già erogato”.

La dirigente lancia così l’ennesimo appello all’amministrazione comunale: “La Giunta finora si è sempre dimostrata sensibile alle esigenze delle scuole – dice – mi auguro che la stessa sensibilità venga dimostrata anche dagli uffici comunale da cui finora non abbiamo ricevuto risposta”.