“Mancano pagamenti per depurazione e acqua”, Irsap agisce contro aziende

Gela. Più volte, i rappresentanti delle associazioni di categoria, ma anche tanti imprenditori, titolari di aziende insediate nelle aree ex Asi, hanno invocato un miglioramento delle condizioni dei servizi e delle infrastrutture. La situazione generale, tra le strade dell’intera zona industriale, sicuramente non è delle migliori. I vertici di Irsap, che gestisce l’intero agglomerato, hanno però concluso verifiche e controlli tra le aziende presenti nelle aree industriali di Catania, Caltagirone e Gela. Più di cento sono risultate non in regola con i pagamenti dei canoni previsti per la depurazione e per le forniture idriche. Il totale ammonta ad oltre 600 mila euro, cifra che comprende anche gli interessi moratori.