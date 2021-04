Mancata raccolta in via Sabbioncello, operatori: “C’erano sfalci non previsti”

Gela. “Quei sacchi non sono stati ritirati, in via Sabbioncello, perché contenevano sfalci, non previsti nel turno dell’indifferenziato”. Spiegano così gli operatori ecologici di Tekra che coprono la zona, da dove è partita la segnalazione di un utente, che pur avendo conferito i sacchi dell’indifferenziato, li ha trovati davanti alla sua abitazione, anche il giorno successivo. “Il servizio viene svolto con efficienza – aggiungono – ma se nei sacchi vengono conferiti anche sfalci, non possiamo raccoglierli. Erano anche sacchi neri che non sono previsti, ma noi siamo sempre disponibili ad andare incontro alle esigenze degli utenti. Gli sfalci non sono indifferenziato e sono destinati ad altri impianti”.