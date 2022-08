Mancuso con Forza Italia alla Camera, Miccichè vara le liste: niente candidati gelesi

Palermo. Il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè ha presentato le liste per l’election day di fine settembre. Come si vociferava ormai da tempo, c’è anche la candidatura del parlamentare regionale Michele Mancuso, inserito per la Camera Sicilia occidentale, che copre Gela, Agrigento e Marsala. Capolista sarà la deputata regionale uscente Margherita La Rocca Ruvolo, seguita dallo stesso Mancuso, da Elia Martinico e Leonardo Burgio. Niente esponenti gelesi nelle liste per le politiche. In Sicilia occidentale FI ha presentato due liste per il proporzionale. Per Camera 1 capolista sarà Giorgio Mulè, che sarà candidato anche nell’uninominale Palermo-Settecannoli. Nella lista anche Ada Teregni, Marcello Gualdani e Anna Maria Crocchiolo. Due gli uninominali in Sicilia Occidentale, con Gabriella Giammanco, nel collegio di Palermo, e Marta Fascina, compagna del leader forzista Silvio Berlusconi, nel collegio di Marsala. Tre i seggi plurinominali in Sicilia orientale. In quello di Barcellona Pozzo di Gotto capolista sarà l’ex assessore regionaleBernadette Grasso, con Giovanni Mauro e Maddalena Passalacqua. Nel collegio di Catania–Acireale c’è la parlamentare nazionale Matilde Siracusano, candidata anche nel collegio uninominale di Messina, con Paolo Emilio Russo, che sarà capolista nel collegio di Ragusa, la parlamentare nazionale uscente Urania Giulia Papateu e Giovanni Messina. Un collegio nel quale Miccichè credo molto, visti anche i concatenamenti con altri collegi. Nell’ultimo collegio plurinominale, quello di Ragusa, ci sarà Paolo Emilio Russo, con Bernadette Grasso, Giovanni Mauro e Paola Quaranta.