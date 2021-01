“Mancuso è punto di riferimento”, Trainito: “Greco? Mai avuto nulla di personale”

Gela. La sua prossima collocazione politica è ormai quasi scritta, con il passaggio a Forza Italia. Il consigliere comunale Rosario Trainito ha però preferito non accelerare. Modi e tempi li comunicherà lui stesso, così ha spesso riferito, anche pubblicamente. Il connubio politico con i forzisti sembra comunque cosa fatta. Attualmente, dopo aver lasciato il gruppo consiliare di “Un’Altra Gela”, è indipendente. Inutile nascondere che negli ultimi mesi ha spesso rappresentato l’area “critica” della maggioranza e anche di recente c’è stato un nuovo confronto con il sindaco Lucio Greco, piuttosto acceso, almeno sul piano della gestione delle misure anti-contagio. “Io faccio parte della maggioranza e non ho intenzione di fare scelte diverse – dice – sono stato votato per stare in maggioranza e lavorare nell’interesse della città. Non ho mai avuto nulla di personale nei confronti del sindaco. Ho sempre e soltanto posto dei problemi oggettivi che vive la città, null’altro. La sua reazione? Non voglio fare polemica e mi limito a lavorare per la città, sempre da consigliere di maggioranza. Quando ho comunicato l’uscita dal gruppo di “Un’Altra Gela” non ho ricevuto nessuna chiamata dal sindaco. In ogni caso, andiamo avanti”.