Mancuso, “FI in sintonia con Greco”: “Basta chiacchiere da bar, Pd? Non ci convince”

Gela. Il rapporto politico tra il sindaco Lucio Greco e Forza Italia “è di piena collaborazione”. Il parlamentare regionale Michele Mancuso non ha dubbi e allontana qualche nuvola carica di pioggia, che negli ultimi giorni si è stagliata nel cielo di una maggioranza, che ancora oggi sembra diffidente nei riguardi degli azzurri. “Lo escludo ma qualche dubbio viene – dice Mancuso – forse, a qualcuno non piace che ci sia piena collaborazione tra Forza Italia e il sindaco? Non voglio pensare male e ritengo che non sia così. Siamo allineati con le scelte del sindaco. Non conosciamo l’ipocrisia politica e quando critichiamo certe scelte non lo facciamo per andare contro il sindaco ma per sottolineare che la pensiamo diversamente. Le critiche del coordinatore del partito Vincenzo Pepe non sono finalizzate a mandare a casa Greco, ma solo a porre il punto di vista di un partito, che in maniera coerente, può non essere d’accordo e avere posizioni diverse”. Tra il gruppo consiliare forzista ed esponenti di maggioranza, assai vicini all’avvocato Greco, i rapporti sembrano quasi del tutto compromessi. “Forza Italia non ha alcuna intenzione di andare contro – aggiunge il coordinatore provinciale del partito – in questa fase, dobbiamo tutti lavorare per una coesione massima della maggioranza. Forza Italia c’è stata, c’è e ci sarà. Non è tempo per le chiacchiere da bar e per polemiche che non ci interessano. Non ci sono linee divergenti nel nostro partito. C’è un’unica Forza Italia e stiamo lavorando per la città. Escludo che il sindaco abbia anime politiche più vicine di altre. Le regole sono uguali per tutti”. Mancuso ha avuto incontri con l’avvocato Greco e l’occasione propizia si è posta durante la settimana santa. “Sono stato in città due volte, durante la settimana santa – dice ancora il parlamentare – con il sindaco Greco abbiamo avuto modo di parlare e di confrontarci sui temi. Il partito ha tutta l’intenzione di collaborare, indipendentemente da scelte politiche che il sindaco sta facendo. Il Pd? Noi non siamo assolutamente d’accordo nel riaprire un dialogo che si era ormai interrotto dopo l’uscita dalla giunta di quel partito. Non abbiamo nulla di personale contro il Pd ma a livello politico non la considero una bella iniziativa”. Per Mancuso, che sostiene pienamente il gruppo consiliare e l’assessore Nadia Gnoffo, i confini sono ben delineati. “Forse, tutte queste polemiche sono dovute al fatto che qualcuno in maggioranza è già in campagna elettorale – dice ancora – ma per quella c’è ancora tempo”. Mancuso e l’avvocato Greco hanno fatto il punto della situazione e il sindaco pare piuttosto certo di poter contare sul parlamentare regionale e sugli azzurri.