Mancuso, “meglio uscire dalla giunta per ragioni elettorali piuttosto che starci per interessi personali”

Gela. “Meglio pensare di essere usciti dalla giunta per interessi elettorali piuttosto che essere certi di entrare per interessi personali”. Il parlamentare Ars Michele Mancuso, ieri in città ha inaugurato la nuova sede di Forza Italia, mettendo i primi mattoni di un possibile progetto di centrodestra per le prossime amministrative. Le sue valutazioni non sono per nulla passata inosservate e il sindaco Lucio Greco ha criticato l’atteggiamento degli azzurri “solo rivolto alla sfiducia”. Il parlamentare ribatte soprattutto ad un’uscita social dell’assessore Romina Morselli, tra i più vicini al primo cittadino. “Bisogna avere pazienza. La politica è una cosa seria e certamente non sarà lo sfogo su una pagina Facebook a soddisfare i drammi di una città da ricostruire”, aggiunge il parlamentare.