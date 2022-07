Mancuso, Sammito e Rosetta Cirrone Cipolla: FI verso la lista definitiva per le regionali

“Ho voluto incontrare il consigliere Cirrone Cipolla – ha detto lo stesso Miccichè – per complimentarmi con lei per l’ottimo successo ottenuto alle recenti elezioni amministrative. Indubbiamente, per ottenere questo successo personale, in una lista civica, ha dimostrato di saper lavorare bene sul territorio. Benvenuta nella nostra famiglia”. Cirrone Cipolla ha ottenuto 1.600 voti, con una percentuale altissima. Negli ultimi giorni, ci sono stati contatti telefonici anche tra Mancuso e Sammito, in vista della chiusura della lista, che sarà sugellata da Miccichè.