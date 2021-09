Mancuso: “Senza assunzioni ospedale al collasso, critiche? Solo da aspiranti candidati”

Gela. “Le polemiche? Non sono per nulla diventato opposizione all’Asp. Non a caso, le critiche nei miei confronti arrivano solo da aspiranti candidati alle regionali, che legittimamente devono farsi sentire da quei pochi che li seguono”. Il deputato regionale Michele Mancuso rilancia l’allarme per il futuro, più immediato, dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. “Se Asp non inverte la rotta, il nosocomio, nell’arco dei prossimi due mesi, sarà al collasso totale. Bisogna attivare le procedure per nuove assunzioni. Neurologia è solo uno dei tanti casi che rischiano di esplodere. Non dimentichiamo – dice Mancuso – che urologia va avanti con un massimo di due medici. Per neurologia è stata raggiunta una soluzione, che in realtà tale non è. E’ mai possibile, che per la fascia serale e notturna, medici dei reparti Covid debbano poi andare tra i pazienti di neurologia? E’ una follia. Nel reparto c’è praticamente un unico medico e il problema vero è l’attività ambulatoriale. Veramente si ritiene possibile trasferire, ogni due giorni, cinquanta o sessanta persone, anche solo per esami e accertamenti, a Caltanissetta? Servono nuove assunzioni, è fondamentale”. Il deputato forzista, che in città appoggia la giunta dell’avvocato Lucio Greco, conferma che la sua forte contestazione verso l’attuale gestione Asp non si fonda su “interessi”.