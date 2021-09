Manfria, ampio tratto di costa sempre più ai minimi: prosegue l’erosione

Gela. E’ un fenomeno che si ripete, ormai costantemente, da parecchi anni. Un ampio tratto di costa, a Manfria, letteralmente sparisce. L’erosione è ben evidente, anche ad occhio nudo, e in più occasioni è stato segnalato da chi vive nella zona o da coloro che comunque la frequentano con costanza. La spiaggia è ridotta ai minimi termini, come capita anche in un altro tratto molto esposto a fenomeni erosivi, a Bulala. Il mare si prende sempre più spazio, spazzando via parti consistenti di arenile.