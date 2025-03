Manfria, lavori rete fognaria bloccati: Lorefice, “Regione deve provvedere, c’è infrazione Ue”

Gela. Finanziati per oltre tre milioni di euro, almeno per il primo stralcio funzionale, i lavori della rete fognaria di Manfria rischiano di rimanere impantanati. “L’Assemblea territoriale idrica, a seguito della mia richiesta di accesso agli atti sul progetto di completamento della rete fognaria nella zona di Manfria, è stata chiara. Nonostante il progetto sia stato approvato e finanziato per 3,3 milioni di euro – dice il senatore M5s Pietro Lorefice – la Regione ha bloccato l’avvio dei lavori per verifiche, impedendo di fatto il completamento dell’assetto idrico-fognario dell’area Un film già visto, il governo dei ‘pronti’ che non è pronto. L’ennesimo caso di intoppi burocratici figli di una politica disinteressata alla Sicilia, se non a favore di selfie. Mi rendo conto che l’argomento fogne non sia così di moda come un mastodontico Ponte sullo Stretto o una borsa ‘fake in Italy’. Ma la Regione Sicilia, a braccetto con il governo centrale, ha l’obbligo morale ancor prima che politico di occuparsi anche di zone di cui non sa probabilmente neanche l’esistenza. Che la Regione sblocchi tempestivamente l’iter e autorizzi i lavori per un’infrastruttura necessaria per raccogliere e smaltire le acque reflue e migliorare le condizioni igienico-sanitarie di quella zona. Al contrario, Manfria resterà senza un sistema fognario adeguato, con il rischio, anzi la certezza, di inquinamento, disagi per i cittadini e uno spreco di fondi pubblici”.