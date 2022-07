Manfria nel degrado tra incuria e zero servizi, la rabbia dei residenti

Gela. La Gela-Manfria è tristemente nota per il numero impressionante di incidenti stradali. Il quartiere balneare però è pericoloso anche per lo stato di degrado in cui versa. Le segnalazioni arriva da diversi residenti, che inviano foto a testimonianza dello stato di incuria in cui versano le aree verdi, anche private.

Prendiamo l’esempio di via delle Margherite, una delle strade più trafficate della zona. “La strada è impraticabile – scrive Cristina Lo Piano – piena di buche, erbacce e piante cresciute spontaneamente ai bordi, che sono diventati luogo di deposito di rifiuti e che causano pericoli sia per la circolazione di macchine, motorini, biciclette, sia per i pedoni che sono costretti a camminare al centro della carreggiata, rischiando così continuamente di essere investiti. Come mai il Comune non interviene nella pulizia e nella manutenzione stradale e nella falciatura dei cigli? Eppure la Tari sui rifiuti arriva puntuale”.

Lotti non bonificati.

Ogni anno in primavera il sindaco emana una ordinanza in cui intima a tutti i proprietari di aree site nel perimetro urbano, di curare e porre in essere, entro e non oltre il termine di 30 gg., “tutti gli adempimenti atti alla pulizia, rimozione di rifiuti, di erbe e sterpaglie e successivo conferimento in discarica autorizzata, al fine di assicurare decoro, igiene e sicurezza pubblica”. Nessun riscontro ed in quel caso interviene il Comune, pulisce e addebita il costo al proprietario. Tutto ciò però non avviene.