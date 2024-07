Manfria, rifiuti abbandonati: Sammito, “più controlli, sforzi vanificati”

Gela. Rifiuti abbandonati in strada, a Manfria. A far notare che non mancano le fasce di chi non rispetta le regole, è l’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Ha fotografato sacchi abbandonati in aree incolte della frazione balneare. Parla di “inciviltà” e di sforzi dell’amministrazione che vengono “vanificati”.