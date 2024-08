Mangione da urlo, recupera nella frazione finale e porta la 4×400 mista nella finale olimpica

Parigi. Il suo è stato il recupero decisivo che ha permesso alla staffetta 4×400 mista di accedere alla finale delle Olimpiadi parigine, attualmente in fase di svolgimento. La niscemese Alice Mangione, in ultima frazione, non si è risparmiata davanti ai giganti internazionali della specialità. La progressione ha consentito alla staffetta azzurra di piazzarsi terza in semifinale, accedendo di diritto alla finale olimpica.