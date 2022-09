Maniaci ai “Mercoledì di cronaca”: “L’inchiesta è un dovere contro la mafia dell’antimafia”

“fare inchiesta è un dovere per TeleJato – ha detto Maniaci – dentro il tribunale di Palermo c’era la mafia dell’antimafia. Un cerchio magico che ha portato alla condanna, anche in appello, di diciassette persone. Dico qualcosa anche di pesante, sono convinto che la mafia debba continuare ad esistere altrimenti avremmo l’antimafia disoccupata. E oggi abbiamo i mafiosi con il reddito di cittadinanza e gli antimafiosi con i soldi”. Considerazioni che Maniaci ha riproposto nel corso dell’incontro, in un periodo nel quale in città la procura ha acceso la luce proprio sull’operato di alcuni rappresentanti di spicco dell’associazione antiracket, ora rimasta priva di una guida. La rassegna è realizzata con il Patrocinio del Comune di Gela-Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e di Assostampa Sicilia.