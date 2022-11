Manifestazione per la pace, a Roma tanti grillini locali: nel corteo sindacati e leader nazionali

Roma. Le polemiche politiche di rito non sono mancate neanche alla vigila delle manifestazioni per la pace, con particolare attenzione al conflitto ucraino. Il fronte di opposizione al governo nazionale si è spaccato. I terzopolisti sfilano a Milano, anche con qualche presenza piuttosto inedita, come quella di Letizia Moratti (assessore dimissionario della giunta lombarda di centrodestra). A Roma, invece, grillini e dem hanno risposto all’invito dei sindacati, dell’Anpi e dell’associazionismo anti-war. Anche una delegazione M5s locale è arrivata nella capitale. Hanno aderito al corteo, i parlamentari regionali e nazionali eletti in città e sul territorio (il deputato Ars Nuccio Di Paola e la senatrice Ketty Damante hanno sfilato nel corteo con i leader nazionali del Movimento cinquestelle). A Roma, sono giunti anche il consigliere comunale Virginia Farruggia ed esponenti pentastellati locali che appoggiano la piattaforma rivendicativa a favore del popolo ucraino e per lo stop al conflitto.