Manita del Gela contro il Branciforti, e che forza i giovani ‘2003

Gela. Manita del Gela al Branciforti nell’anticipo di campionato di Prima categoria. I biancazzurri di Mirko Fausciana, che puntano chiaramente alla promozione, hanno dilagato contro i leonfortesi, che hanno resistito venti minuti alla maggiore caratura tecnica del Gela. Pur privo di due elementi di spessore come Misale e Tuvè, i ragazzi di Fausciana sono apparsi timidi solo nei minuti iniziali. Un Gela formato baby, con tre classe 2003 in campo protagonisti di un ottimo esordio.

La gara si sblocca dopo 25 minuti con Brasile bravo a incrociare un tiro su cui Fazzi può solo intuire ma non intercettare. Raddoppio che arriva dopo appena tre minuti. Ed è una combinazione tutta tra under. Dall’angolo di Bentivegna è Golisano a svettare di testa e insaccare. Dopo un minuto Incardona sporca i guanti sulla conclusione velenosa di Diop. Alla mezz’ora Golisano potrebbe fare il bis su azione fotocopia. A due minuti dal riposo Parisi con un sinistro preciso fissa il 3-0 che chiude virtualmente il match.

Nella ripresa il ritmo cala anche per Diop impazzisce e si fa espellere per una protesta verso il direttore di gara. Il Gela trova il poker ancora con Parisi con una conclusione forte e potente dal limite dell’area di rigore. Unico neo l’espulsione del portiere Incardona, uscito fuori area per anticipare Kone e reo secondo l’arbitro di aver toccato con un braccio. Fausciana mette in campo giovanissimi di belle speranze come Vedda, Ferrigno, Maniscalco, Pisano e Caci ed a cinque dalla conclusione c’è gloria anche per Pisano su assist di Campanaro.