Manovra, Berlusconi “Chiederemo impegno maggiore su lavoro e pensioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia darà un contributo concreto e qualificato alla scrittura di un testo che affronti l’emergenza più grave, quella del caro energia, ma che deve cominciare a disegnare l’Italia del futuro. Chiederemo alla maggioranza un impegno ulteriore sulla detassazione dei nuovi assunti, anche per offrire un lavoro a giovani che oggi vivono col reddito di cittadinanza, e per aumentare le pensioni più basse, gravemente erose dall’inflazione”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto in videoconferenza all’assemblea del gruppo alla Camera che aveva all’ordine del giorno la legge di Bilancio. Al centro dell’intervento anche il tema dell’immigrazione e la necessità di un trattato europeo per la ricollocazione dei migranti.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).