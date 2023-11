Manovra, Conte “Cancellare la norma che taglia le pensioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri mattina in conferenza stampa abbiamo lanciato un appello, un monito a Giorgia Meloni affinchè tornasse sui propri passi per rivedere la norma in legge di bilancio che taglia le pensioni del pubblico impiego. Questo taglio è troppo doloroso: colpisce medici, infermieri, insegnanti e tanti pubblici impiegati che hanno ormai acquisito, dopo anni di lavoro, il diritto a un adeguato trattamento pensionistico”. Lo scrive su X il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.”Oggi Giorgia Meloni ci risponde convocando le parti sociali e annunciando di essere disponibile a rivedere quei tagli. Se fosse confermata questa sarebbe la prima retromarcia del Governo che avrebbe una sua giustificazione – aggiunge -. Ma, attenzione, Presidente Meloni! Questa norma va cancellata e non sostituita con un palliativo. Non ci lasceremo prendere in giro con un ennesimo spot elettorale. Che questa piroetta sia il frutto di una autentica ammissione di errore e di un sincero ravvedimento”.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).