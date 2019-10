MANOVRA, M5S CHIEDE UN VERTICE DI MAGGIORANZA

ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle ha fiducia in questo governo e massima fiducia nel presidente Giuseppe Conte. Lo ringraziamo per avere difeso, come avevamo chiesto, quota 100, ma siamo in una Repubblica parlamentare, dove è il Parlamento a decidere. Pertanto, consegnate le opportune rassicurazioni all’Europa, adesso riteniamo opportuna la convocazione di un vertice di maggioranza per lavorare alle intese che ancora non ci sono”. Si conclude così un lungo post del M5S sul Blog delle Stelle sulla manovra.

“Se dovessero mancare delle risorse, visto che per noi non si possono recuperare alzando le tasse alle partite IVA, siamo pronti a metterci al tavolo e proporre nuove coperture, come ad esempio un maggior gettito dai concessionari autostradali che ogni anno ci alzano le tariffe dei caselli, magari senza nemmeno fare la manutenzione adeguata – aggiunge il M5S -, e per di più con contratti e rendimenti che non esistono in nessun altra parte del mondo. Questo è ciò che vogliamo e questo è ciò che chiediamo”.

(ITALPRESS).

window._ttf = window._ttf || [];

_ttf.push({

pid : 40524

,lang : “en”

,slot : ‘.article .entry-content > p’

,format : “inread”

,css : “margin: 10px 0px 0px;”

});

(function (d) {

var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];

js = d.createElement(‘script’);

js.async = true;

js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;

s.parentNode.insertBefore(js, s);

})(window.document);