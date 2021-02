Manovre salvavita alla “Romagnoli”, insieme Croce Rossa e Lions “Ambiente territorio”

“Questo service, grazie alle competenze dei formatori della Cri, ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base. Le competenze sanitarie dei volontari della Cri e dei medici Lions hanno già consentito di proporsi come interlocutori per sensibilizzare, informare e formare genitori, nonni, educatrici delle scuole primarie e degli asili nido e dell’infanzia, studenti delle scuole superiori. Il “Viva Sofia” – dicono Antonio Benfatti e Anita Lo Piano -quindi come stile di vita, aiuto efficace in caso di emergenza, approccio emozionale all’emergenza. Le manovre salvavita dovrebbero essere un patrimonio comune ed i Lions unitamente alla Cri sono ora in prima fila per servire e donare queste competenze alla comunità. Sono arrivate infatti testimonianze di bambini che si sono salvati dal soffocamento grazie a manovre salvavita imparate durante un corso come quello che oggi ha preso il via. Ancora una volta due grandi associazioni come il Lions International e la Croce Rossa Italiana, unite per il bene e la salvaguardia della salute comune”.