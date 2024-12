Manuela Fecarotta rappresenta Palermo a “Eccellenze Italiane”

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà Manuela Fecarotta – artista e designer – a rappresentare Palermo a “Eccellenze Italiane”, l’Expo nazionale di arte e cultura creata da Mazda Italia per celebrare le realtà artigianali e manifatturiere del nostro paese. La tappa palermitana di “Eccellenze Italiane” si è svolta all’Ecomuseo del Mare Memoria Viva di Palermo, realizzata da Astercar, concessionaria Mazda per Palermo e per la Sicilia Occidentale.Il tour “Eccellenze Italiane” comprende 63 tappe e, in ogni appuntamento, un’eccellenza locale, in collaborazione con la relativa concessionaria Mazda, ha il compito di realizzare un manufatto esclusivo in grado di rappresentare simbolicamente sia il territorio, sia la filosofia “crafted in Japan” della casa automobilistica nipponica. Tutte le opere e i manufatti selezionati in giro per l’Italia saranno raccolti e mostrati in un’esposizione nazionale che si terrà la prossima primavera. “Questa iniziativa nasce dalla volontà di stabilire un legame tra il Crafted in Japan ed il “Made in Italy” esaltando la maestria e l’ingegno italiani” – hanno spiegato Fabrizio Sodano e Federica Bonelli di Mazda Italia, presenti all’evento di Palermo.Eccellenze Italiane, la tappa di Palermo“Sono sempre stata affascinata dalla cultura orientale – spiega la designer – ed ho trovato in questo progetto un’occasione unica per esplorarla più a fondo. Ho cercato di raccontare una storia universale, fatta di valori autentici e poesia, capace di parlare a tutti. L’ispirazione più significativa è arrivata dall’antica arte giapponese del kintsugi, una tecnica di restauro che utilizza lacca e polvere d’oro per evidenziare le linee di frattura di un oggetto, trasformandole in tratti di straordinaria bellezza. Questa pratica non solo valorizza le imperfezioni, ma celebra le cicatrici come punti di forza, raccontando una rinascita unica e preziosa”. Il manufatto realizzato da Manuela Fecarotta è un uovo in argento con una crepa d’oro. “E’ un simbolo semplice ma potente – è il racconto di Fecarotta – e la crepa, evidenziata dall’oro, diventa il cuore del progetto: non un difetto, ma il dettaglio che rende l’uovo unico e irripetibile lasciando che sia la crepa a raccontare la sua storia. Mi ispira e mi incoraggia a credere che anche dalle fratture più dolorose possano nascere bellezza e forza”.Perchè quel simbolo dovrebbe rappresentare Palermo e la filosofia della casa automobilistica? “Ho studiato la storia di Mazda e ci sono alcuni aspetti, la resilienza, la capacità di andare avanti con forza ed orgoglio, che mi hanno fatto immaginare delle possibili analogie con la nostra Palermo. Alla fine della seconda guerra mondiale, lo stabilimento Mazda di Hiroshima fu uno dei pochi siti a rimanere in piedi dopo la bomba nucleare. E da quello stabilimento partirono anche i primi soccorsi. E’ una storia che – per certi tratti – ricorda la capacità di resistere e rialzarsi che Palermo ha dimostrato nel tempo…”.– foto di Carmelo Ferrara –(ITALPRESS).