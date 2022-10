Manutenzioni nelle scuole, affidato il contratto quadro per gli interventi

Gela. Le ultime verifiche sono state completate. Mentre è in corso un monitoraggio tra le scuole di competenza comunale, negli uffici del municipio è stato affidato il contratto quadro per le manutenzioni negli istituti. L’aggiudicazione definitiva è stata formalizzata alla “San Pio Restauri srl” di Favara. Il settore lavori pubblici, retto dall’assessore Romina Morselli, ha optato per un affidamento ad un’unica società, al termine di una procedura di selezione. L’importo complessivo tocca i 574 mila euro. L’assessore aveva già spiegato che la procedura stava per essere completata.