Manutenzioni per migliorare i parchi archeologici, 17 milioni da Regione: c’è anche Gela

Durante la sua ultima visita in città, Musumeci aveva preventivato una riapertura, anche se solo parziale, del Museo archeologico entro febbraio. I lavori per quello del Mare, invece, dovrebbero concludersi per il 2021, anche se al momento non sono neanche iniziati. Teoricamente, i componenti della nave arcaica, sfumata la contestata soluzione del monastero delle ex Benedettine, dovrebbero trovare sistemazione (sempre provvisoria), in una delle sale del museo di Molino a Vento.